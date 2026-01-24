Olandez prins în București cu două valize pline cu droguri

Un cetăţean olandez de 50 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost prins în Bucureşti cu două trolere în care se aflau 12 kg din aşa-numitul „drog zombi“. Substanţa, care se vinde cu 10 lei plicul de 0,10 grame, a fost introdusă în ţară printr-o firmă internaţională de transport.

Potrivit anchetatorilor, luna aceasta, bărbatul ar fi procurat din Olanda aproximativ 12 kg de substanţă psihoactivă N-ethylnorpentedron, destinată comercializării pe teritoriul României.

„Substanţa interzisă ar fi fost introdusă pe teritoriul României, prin intermediul unei firme internaţionale de transport. Ieri, 23 ianuarie, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Bucureşti, în timp ce ar fi transportat, cu un autoturism închiriat în regim taxi, două trolere, ridicate de la punctul de lucru al firmei de transport, în care se aflau mai multe pungi conţinând produsul psihoactiv”, au transmis anchetatorii.

Olandezul urma să vândă 120.000 de doze de drog

Potrivit acestora, substanţa este cunoscută sub denumirea de piaţa ca „drogul zombie“ şi reprezintă una din substanţele frecvent administrate de consumatorii tineri.

„Menţionăm faptul că, din cantitatea indisponibilizată se putea obţine cel puţin 120.000 de doze, fiind de notorietate faptul că substanţele psihoactive ce urmează a fi puse în vânzare sunt porţionate în pliculeţe mici, ce conţin cel mult 0,10 grame, iar preţul de vânzare este, de regulă, de 10 lei pentru un pliculeţ, accesibil consumatorilor dependenţi, care sunt de altfel şi cei mai vulnerabili. Aceştia sunt astfel menţinuţi într-o stare de dependenţă fizică şi psihică, care conduce la distrugerea sănătăţii şi chiar şi la deces”, au precizat sursele citate.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar sâmbătă a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

