Se schimbă vremea! Meteorologii au actualizat prognoza meteo

Valorile termice se vor menține peste mediile specifice pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile sud-estice, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi peste normal în special în sud, est și în zona Carpaților Meridionali, potrivit meteorologilor.

Pe parcursul săptămânii viitoare, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente pe arii extinse. Excepție va face extremitatea vestică a teritoriului, unde precipitațiile vor fi posibile doar izolat. La munte vor predomina precipitațiile mixte, iar la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali, va ninge.

Local se vor acumula cantități de apă însemnate, cu precădere în dealurile sudice și în zonele montane. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, iar în restul țării va sufla slab și moderat, local și temporar cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

– Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

– Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

– Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.

