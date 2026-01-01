Ce premii s-au câștigat la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou

Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, jud. Ialomița.

La tragerea Noroc din data de 31.12.2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, jud. Cluj.

La tragerea principală Loto 6/49 din data de 31.12.2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

În total, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie.

Cele mai mari premii au rămas în joc

Următoarele trageri vor avea loc duminică, 4 ianuarie. Cele mai mari premii au rămas în joc.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Citește și: Doi răniți într-un accident între un autoturism şi o autocisternă cu lapte