Doi răniți într-un accident între un autoturism şi o autocisternă cu lapte

Două persoane din autoturism au rămas încarcerate, după ce acesta a intrat în coliziune cu o autocisternă care transporta lapte. Accidentul a avut loc în prima zi a anului pe DN 14 Sighişoara-Mediaş. Cele două victime sunt transportate la spitalul din Târgu Mureş, una dintre ele cu elicopterul.

Joi, pe DN14 Sighişoara-Mediaş, la kilometrul 88+200 de metri, la ieşire din localitatea Sighişoara, judeţul Mureş, a avut loc o coliziune între un autoturism şi o autocisternă care transportă lapte.

În urma accidentului, două persoane din autoturism au rămas încarcerate, dar conştiente. Au fost scoase din mașină de pompieri și transportate la UPU Târgu Mureş.

Un bărbat a fost transportat cu elicopterul medical, iar o femeie cu ambulanţa SMURD.

Circulaţia a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

