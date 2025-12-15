Bătrân de 78 de ani, găsit rătăcind noaptea pe un drum din Olt. Jandarmii l-au condus în siguranță acasă

Jandarmii din cadrul Detașamentului 6 Corabia – Plutonul 2 Jandarmi Deveselu, au observat, în noaptea de 14 decembrie, în jurul orei 01:00, o persoană aflată singură, în afara localității de domiciliu.

Patrula de jandarmi, formată din locotenent Andrei Cosmin și plutonier adjutant-șef Zamfir Marius, a oprit pentru verificări și a intrat în dialog cu persoana respectivă.

Bărbatul nu se mai putea orienta

În urma discuțiilor, jandarmii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 78 de ani, care nu reușea să se orienteze pentru a ajunge la domiciliu. Acesta se afla pe drumul care leagă localitățile Băbiciu și Traian, la aproximativ 1,5 kilometri de comuna Băbiciu, într-o zonă izolată.

Având în vedere ora târzie, vârsta înaintată și riscurile la care era expus, jandarmii au decis să îl conducă în siguranță la domiciliu.

Familia urma să anunțe dispariția

Ajunși la adresă, jandarmii au discutat cu fiul bărbatului, care a declarat că observase lipsa tatălui său și urma să sesizeze Poliția cu privire la dispariție. Vizibil emoționat, acesta le-a mulțumit jandarmilor pentru intervenția promptă.

Bărbatul a rămas în grija familiei, în siguranță.Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt recomandă cetățenilor ca, în situații similare, să apeleze numărul unic de urgență 112, pentru intervenția rapidă a forțelor de ordine.

