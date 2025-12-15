Electrocentrale Craiova intră în insolvență. INFINEXA, numită administrator judiciar: „Furnizarea agentului termic nu va fi afectată”

Electrocentrale Craiova a intrat oficial în procedura de insolvență, prin decizia Tribunalului Dolj, pronunțată luni, 15 decembrie 2025. Administrator judiciar al societății a fost desemnat consorțiul format din INFINEXA și Casa de Insolvență GMC, la cererea companiei debitoare.

Prioritate: continuitatea furnizării energiei termice și electrice

Reprezentanții INFINEXA dau asigurări că activitatea Electrocentrale Craiova va continua fără întreruperi, iar populația municipiului Craiova nu va fi afectată.

„Prioritatea noastră este asigurarea continuității activității societății Electrocentrale Craiova, astfel încât furnizarea energiei termice și electrice către municipiul Craiova să se desfășoare fără întreruperi. În paralel, ne concentrăm pe siguranța în exploatare, plata obligațiilor curente și elaborarea unui plan de reorganizare viabil”, a declarat Adrian Lotrean, CEO INFINEXA, administrator judiciar al Electrocentrale Craiova.

De ce a ajuns Electrocentrale Craiova în insolvență

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței a fost depusă pe 12 decembrie 2025, pe fondul datoriilor generate de plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, o problemă majoră pentru producătorii de energie pe bază de combustibili fosili.

Electrocentrale Craiova este una dintre societățile de referință din sectorul energetic regional, având un rol strategic în producția de energie electrică și termică.

O societate-cheie pentru Craiova și regiune

Electrocentrale Craiova S.A. a fost înființată la 30 septembrie 2022, în urma externalizării activității de producere a energiei din cadrul Complexului Energetic Oltenia, ca parte a unui amplu proces de restructurare și decarbonizare.

În urma separării, societatea a preluat:

activele termocentralei,

infrastructura operațională,

personalul,

o parte importantă a datoriilor istorice.

Peste 46.000 de apartamente depind de Electrocentrale Craiova

Electrocentrale Craiova asigură:

energie termică și apă caldă pentru peste 46.000 de apartamente,

încălzirea instituțiilor publice, școlilor și spitalelor,

agent termic pentru agenți economici,

abur tehnologic pentru uzina Ford Otosan.

Societatea funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, fiind considerată un obiectiv strategic pentru sistemul energetic și de termoficare al regiunii Oltenia.

Administratorul judiciar anunță că urmează să fie elaborat un plan de reorganizare, care să permită stabilizarea financiară a societății și continuarea activității în condiții sustenabile, inclusiv prin accesarea fondurilor europene pentru modernizare.

Citește și: Olt: Bărbat bătut și jefuit pe stradă de doi minori