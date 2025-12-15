Olt: Bărbat bătut și jefuit pe stradă de doi minori

Polițiștii din Dăneasa, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, au reținut pentru 24 de ore doi tineri de 17 ani, ambii din comuna Stoicănești, cercetați pentru lovire sau alte violențe.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, ieri dimineață prin apel 112, de un bărbat de 36 de ani, care a reclamat că, în seara precedentă, ar fi fost agresat fizic de două persoane, care i-ar fi sustras telefonul mobil și o sumă de bani.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, pe strada Florilor din comuna Stoicănești, unde, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi izbucnit un conflict spontan între victimă și cei doi minori.

Victima a ajuns la spital

În urma agresiunii, bărbatul de 36 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Acesta a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu extins.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi tineri. Aceștia au fost introduși în arest. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.

