Târg de Crăciun la Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova

Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, în colaborare cu Asociația de Părinți și Consiliul Școlar al Elevilor, organizează, azi, Târgul de Crăciun, dedicat Antreprenoriatului cultural comunitar.

Cu acest prilej, sute de elevi, de la clasele pregătitoare până la clasa a XII-a, se vor transforma în spiriduși, amenajând standuri decorate creativ și expunând spre vânzare decorațiuni de Crăciun, produse făcute de ei precum fursecuri, ceai, limonadă sau ciocolată caldă.

Ateliere, colindători și implicare comunitară

Evenimentul va include și un colț dedicat atelierelor de pictură, tradiții de Crăciun și fotografie. Colindătorii sunt așteptați să aducă atmosfera caldă a Sărbătorilor.

Târgul reprezintă un manifest al elevilor prin care aceștia identifică nevoile culturale ale comunității școlare și invită la implicare, astfel încât fondurile colectate să fie investite în școală.

Inițiativa urmărește creșterea responsabilității civice și a spiritului de voluntariat, consolidând legătura dintre școală și comunitate.

