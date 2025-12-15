Alertă pe șosele în Mehedinți: 115 șoferi testați, trafic periculos, alcool și transport ilegal de persoane

Polițiștii mehedințeni au continuat, ieri, acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, respectarea legislației rutiere și prevenirea consumului de substanțe interzise. În cadrul misiunilor, au fost prezente la 20 de evenimente sesizate, dintre care 12 prin 112.

Au fost testați 115 conducători auto, iar 279 de autovehicule și 373 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC. Polițiștii au aplicat 265 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 78.000 de lei. În plus, 12 șoferi au fost suspendați din trafic. 9 vehicule nesigure au avut certificatele de înmatriculare retrase.

Șofer depistat după ce a consumat alcool

La Strehaia, pe DN 67 în Broșteni, un bărbat de 37 de ani a fost oprit după ce aparatul alcooltest a indicat 0,49 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltare mostre biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Transport neautorizat de persoane, prins de polițiștii din Orșova

Pe DN 6, în Orșova, un bărbat de 34 de ani transporta 8 persoane contra cost fără licență. Șoferul a primit amendă de 5.000 de lei. Vehiculul a fost scos din circulație: plăcuțele și certificatul de înmatriculare reținute, cu suspendarea dreptului de utilizare pe 6 luni.

Citește și: Mehedinți: Minoră dintr-un centru de plasament, căutată de poliție