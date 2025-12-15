2.6 C
Craiova
luni, 15 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMehedinți: Minoră dintr-un centru de plasament, căutată de poliție

Mehedinți: Minoră dintr-un centru de plasament, căutată de poliție

De Mariana BUTNARIU
Minoră dispărută dintr-un centru de plasament
Minoră dispărută dintr-un centru de plasament

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată pe 8 decembrie dspre dispariția dintr-un centru de plasament a unei minore.

Lulea Alexandra Ionela, de 14 ani, a plecat dintr-un centru ce aparține DGASPC Mehedinți pentru a merge la cursuri și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorei: 1,60 m, 75 de kg, păr lung, şaten, ochi căprui, ten deschis.

La momentul plecării aceasta era îmbrăcată cu o geacă neagră și blugi deschiși la culoare.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să înștiințeze cea mai apropiată unitate de poliţie!

Citește și: Mehedinți: 42 de kilograme de articole pirotehnice descoperite într-un autoturism

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA