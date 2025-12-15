Mehedinți: Minoră dintr-un centru de plasament, căutată de poliție

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată pe 8 decembrie dspre dispariția dintr-un centru de plasament a unei minore.

Lulea Alexandra Ionela, de 14 ani, a plecat dintr-un centru ce aparține DGASPC Mehedinți pentru a merge la cursuri și nu a mai revenit.

Semnalmentele minorei: 1,60 m, 75 de kg, păr lung, şaten, ochi căprui, ten deschis.

La momentul plecării aceasta era îmbrăcată cu o geacă neagră și blugi deschiși la culoare.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să înștiințeze cea mai apropiată unitate de poliţie!

Citește și: Mehedinți: 42 de kilograme de articole pirotehnice descoperite într-un autoturism