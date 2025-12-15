Mehedinți: 42 de kilograme de articole pirotehnice descoperite într-un autoturism

Polițiștii din Orșova, au descoperit, ieri, în interiorul unui autoturism, proprietatea unei femei de 53 de ani, articole pirotehnice. Femeia nu avea documente de proveniență.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice din categoriile F1 și F2 , în cuantum de 42 de kilograme, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.

Polițiștii fac următoarele recomandări:

Evitați achiziționarea articolelor pirotehnice din surse neautorizate, inclusiv din mediul online;

Nu permiteți minorilor, accesul la articole pirotehnice, chiar dacă sunt de mici dimensiuni și aparent, inofensive;

Respectați regimul legal de utilizare a articolelor pirotehnice, să nu le utilizeze în locuri aglomerate, în apropierea locuințelor, instituțiilor, benzinăriilor, în mijloacele de transport, în comun sau în orice alte locuri în care ar putea periclita siguranța proprie, a persoanelor din jur sau a mediului înconjurător;

Păstrați distanțele de siguranță și respectați instrucțiunile prevăzute pe ambalajele articolelor pirotehnice utilizate;

Achiziționați și verificați etichetele articolelor pirotehnice. Acestea trebuie să fie inscripționate în limba română;

Nu modificați și să nu reutilizați articolele pirotehnice deteriorate sau neexplodate, întrucât acestea pot cauza explozii necontrolate;

Sesizați imediat Poliția, dacă observați activități de comercializare ilegală ori folosire improprie a articolelor pirotehnice.

