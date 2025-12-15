(VIDEO) Tânăr reținut după ce a furat dintr-un magazin din Craiova

Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 19 ani, din municipiu, pentru furt calificat.

Incidentul a avut loc în seara precedentă, în jurul orei 20:00, când polițiștii au fost sesizați despre faptul că o persoană ar fi sustras mai multe articole de îmbrăcăminte dintr-o societate comercială.

Modul în care a fost comis furtul

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 5, identificând tânărul de 19 ani. Din cercetări a reieșit că acesta, prin ruperea sistemului de alarmă, a încercat să părăsească magazinul purtând trei articole vestimentare, fără să le plătească.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

