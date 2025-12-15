Poliția Mehedinți desfășoară activități educative despre siguranța rutieră la școli

Polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Siguranță Școlară au organizat, astăzi, activități informativ-educative la Școala Generală nr. 2 din municipiu.
Temele dezbătute au vizat semnificația indicatoarelor rutiere și principalele reguli de circulație pe care elevii trebuie să le respecte ca pietoni, pentru a reduce riscul de implicare în accidente rutiere.
Cum pot elevii să se deplaseze în siguranță
În cadrul activităților, elevii au primit informații despre:
- Traversarea corectă a drumului public,
- Deplasarea în siguranță cu trotineta și bicicleta,
- Utilizarea mijloacelor de transport în comun,
- Respectarea semnalizării rutiere din zona unităților de învățământ.
Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți continuă să acorde o atenție deosebită siguranței tinerilor participanți la trafic, prin desfășurarea constantă de activități de informare, educare și prevenire în școli și comunitate.
