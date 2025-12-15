Poliția Mehedinți desfășoară activități educative despre siguranța rutieră la școli

Polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Siguranță Școlară au organizat, astăzi, activități informativ-educative la Școala Generală nr. 2 din municipiu.

Temele dezbătute au vizat semnificația indicatoarelor rutiere și principalele reguli de circulație pe care elevii trebuie să le respecte ca pietoni, pentru a reduce riscul de implicare în accidente rutiere.

Cum pot elevii să se deplaseze în siguranță

În cadrul activităților, elevii au primit informații despre:

Traversarea corectă a drumului public,

Deplasarea în siguranță cu trotineta și bicicleta,

Utilizarea mijloacelor de transport în comun,

Respectarea semnalizării rutiere din zona unităților de învățământ.

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți continuă să acorde o atenție deosebită siguranței tinerilor participanți la trafic, prin desfășurarea constantă de activități de informare, educare și prevenire în școli și comunitate.

