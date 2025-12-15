Poliția olteană continuă acțiunile de siguranță rutieră și ordine publică

Polițiștii olteni au desfășurat, în acest weekend, acțiunile de siguranță rutieră și ordine publică. Obiectivele au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație, cu accent pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și pe cei care depășesc limitele legale de viteză.

În perioada acțiunilor, polițiștii au intervenit la 97 de solicitări, dintre care 64 prin apelul unic de urgență 112.

Sancțiuni și măsuri aplicate în trafic

În cadrul controalelor, au fost aplicate 225 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei.

Pentru neregulile constatate la regimul rutier, polițiștii au reținut 20 de permise de conducere, dintre care:

12 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h,

1 pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe,

7 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare pentru autovehicule cu defecțiuni tehnice sau alte nereguli legale. Au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier.

Accident rutier în comuna Giuvărăști

Pe DJ 543, în comuna Giuvărăști, polițiștii din Corabia au intervenit la un accident rutier produs în jurul orei 02:40. U un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp.

Conducătorul auto, un bărbat din localitate, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei exacte. Din fericire, în urma incidentului nu au existat victime, fiind produse doar pagube materiale.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.

