Gorj: Accident rutier grav pe DN 66 Vlăduleni. Doi răniți după coliziunea frontală

Polițiștii din Rovinari au fost sesizați, azi, prin apelul 112 despre un accident rutier produs pe DN 66 Vlăduleni. Cercetările au arătat că un bărbat de 59 de ani din Reșița, județul Caraș-Severin, conducea un ansamblu rutier format din autoutilitară și remorcă în direcția Târgu Jiu – Craiova. El a acroșat partea stângă spate a unui autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din comuna Bâlteni.

După impact, autoutilitara a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani din comuna Plopșoru, care circula din direcția Craiova spre Târgu Jiu.

Două persoane transportate la spital

În urma coliziunii, șoferul autoturismului lovit frontal și o femeie de 49 de ani, pasageră în autoutilitară din județul Iași, au suferit răni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Testele cu aparatul etilotest efectuate pentru toți conducătorii auto au indicat rezultate negative. Polițiștii au constatat că autoutilitara efectua transport internațional de persoane fără autorizație. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 5.000 de lei, iar autoutilitara a fost indisponibilizată, certificatele și plăcuțele de înmatriculare reținute.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citește și: Bătaie într-un taxi la Târgu Jiu. Un tânăr, reținut după agresiuni și amenințări