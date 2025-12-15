Bătaie într-un taxi la Târgu Jiu. Un tânăr, reținut după agresiuni și amenințări

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, prin 112, despre un bărbat căzut pe trotuar care necesita îngrijiri medicale. La fața locului, au identificat victima, un bărbat de 38 de ani din comuna Runcu, care inițial a refuzat ajutorul medical și colaborarea cu polițiștii.

Din primele cercetări reiese că bărbatul se afla pe bancheta din spate a unui taxi, însoțit de apelant și de un alt bărbat de 40 de ani. Autoturismul a fost șicanat de un alt vehicul, condus agresiv. În urma incidentului, un bărbat necunoscut a coborât din mașină și l-a lovit pe bărbatul de 38 de ani cu pumnii și picioarele, vizând capul și membrele.

Amenințări cu briceag și plângere penală

Bărbatul de 40 de ani, martor la agresiune, a declarat că a fost amenințat cu un obiect tăietor-înțepător, tip briceag, ceea ce i-a creat o stare de teamă. Victima a acceptat ulterior transportul la Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Agresorul identificat și reținut

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au stabilit identitatea agresorului ca fiind un tânăr de 25 de ani din comuna Devesel, județul Mehedinți. Acesta a fost identificat pe raza municipiului Târgu Jiu și condus la sediul IPJ Gorj pentru cercetări.

În baza probatoriului, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale față de tânăr pentru lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

