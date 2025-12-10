Fără haine groase, fără acces la cultură: iarna adâncește vulnerabilitatea copiilor din mediile defavorizate

Iarna aduce cu ea nu doar frigul, ci și o presiune uriașă asupra copiilor care trăiesc în sărăcie. World Vision România atrage atenția că temperaturile scăzute afectează direct educația și incluziunea socială a celor mai vulnerabili elevi. Un sondaj realizat în rândul a peste 1.000 de părinți și adolescenți arată o realitate dură: mulți copii lipsesc de la școală pentru că nu au haine potrivite, iar liceenii sunt excluși de la activități culturale din lipsa banilor sau a transportului.

Copii care lipsesc de la școală pentru că nu au cu ce se îmbrăca

Potrivit sondajului World Vision România, 21% dintre copiii mici au absentat de la școală din cauza hainelor neadecvate pentru iarnă. În multe familii, o geacă groasă sau o pereche de ghete devin un lux inaccesibil.

45% dintre copii poartă geci uzate, prea mici sau nepotrivite sezonului,

aproape jumătate poartă încălțăminte deteriorată, insuficientă pentru temperaturile scăzute,

75% dintre părinți au fost nevoiți să amâne cumpărăturile de haine din cauza scumpirilor.

Veniturile extrem de mici stau la baza acestor dificultăți: aproape două treimi dintre familiile cu copii de clasele primare trăiesc cu sub 2.500 lei pe lună, iar peste un sfert cu mai puțin de 1.000 lei.

Adolescenți izolați social: cultura, un lux inaccesibil

Excluderea nu se vede doar în haine, ci și în lipsa accesului la cultură.

Sondajul arată că 67% dintre adolescenți participă rar sau deloc la activități culturale precum teatru, film sau concerte. Motivele sunt multiple:

38% reclamă distanțe mari până la instituțiile culturale,

32% nu au transport,

26% nu își permit costurile acestor activități.

Ca rezultat, mulți tineri se simt marginalizați: 23% dintre adolescenți au trecut prin episoade de excludere pentru că nu își permit aceleași experiențe ca alți colegi.

Totuși, nevoia este evidentă: 92% ar participa la activități culturale dacă accesul ar fi gratuit.

Campania „Descalță-i de limitări”: haine calde și acces la cultură

Pentru a răspunde acestor nevoi urgente, World Vision România a lansat campania „Descalță-i de limitări”, ce oferă:

haine și încălțăminte pentru copiii mici

acces la experiențe culturale pentru adolescenți

Pentru mulți copii, ajutorul primit reprezintă mai mult decât o simplă haină. Este o șansă la educație, sănătate și demnitate.

Povestea Elenei, o fetiță de opt ani care merge la școală cu pantofi prin care intră zăpada, ilustrează această realitate dură.

„Pentru un copil, o pereche de ghete sau o geacă groasă poate însemna diferența dintre a merge la școală sau a rămâne acasă. Pentru un adolescent, accesul la cultură poate însemna diferența dintre rușine și încredere”, transmite Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.

Cum poți ajuta

Oricine dorește să sprijine educația copiilor vulnerabili poate trimite SMS cu textul SPERANȚA la 8864 (4 euro lunar) sau poate dona online pe site-ul fundației.

