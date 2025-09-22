„Copiii imită ce văd la adulți” – campanie națională pentru prevenirea bullying-ului la grădiniță

Salvați Copiii România, în parteneriat cu Fundația OMV Petrom, lansează campania „Copiii imită ce văd la adulți”, parte din programul „Să fim prieteni – Fără Bullying”. Inițiativa pune părinții și educatorii în prima linie a prevenirii fenomenului de bullying încă din învățământul preșcolar.

Datele rezultate dintr-un studiu realizat în cadrul programului pe un eșantion de 608 specialiști (educatori, consilieri, directori) arată că 8 din 10 cadre didactice gestionează ocazional sau frecvent situații de bullying între copii, iar 6 din 10 consideră că tachinarea și agresivitatea sunt probleme semnificative și în afara programului de la grădiniță. Respondenții atribuie responsabilitatea fenomenului mai multor factori: părinții (75%), grupul de copii (50%), copiii care inițiază comportamentele de bullying (48%), personalul din grădiniță (42%) și conducerea unității (12%).

„Copiii învață prin ceea ce văd la adulții din jurul lor. De aceea, îi invităm pe părinți și educatori să fie conștienți de forța exemplului personal și să se alăture acestei campanii”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

„Părinții și educatorii trebuie să fie atenți la modelele pe care le oferă și să facă echipă pentru binele copiilor și al comunității. Campania încurajează adulții să găsească informații și resurse pe platforma programului”, a adăugat Amalia Fodor, Director Fundația OMV Petrom.

Obiectivele campaniei

Să conștientizeze rolul esențial al părinților și cadrelor didactice în modelarea comportamentelor copiilor;

Să ofere resurse practice pentru prevenirea bullying-ului în grădinițe;

Să promoveze valori-cheie — toleranță, respect, grijă și curaj — integrate în rutina educațională timpurie;

Să încurajeze colaborarea părinte-școală pentru un mediu educațional sigur și incluziv.

Componentele campaniei

Platforma dedicată: safimprieteni.ro – resurse practice, filmulețe educative, ghiduri pentru părinți și educatori;

– resurse practice, filmulețe educative, ghiduri pentru părinți și educatori; Spot video de campanie;

Filme informative pentru copii, părinți și specialiști;

Activități și sesiuni de formare pentru personalul din grădinițe.

Context și acoperire

Programul „Să fim prieteni – Fără Bullying” a fost inițiat în 2020, pe baza metodologiei internaționale „Free of Bullying” (Save the Children Danemarca & Mary Foundation). Cu sprijinul Fundației OMV Petrom, programul a fost extins în 534 de grădinițe din București și 25 de județe, implicând peste 50.000 de copii și cadre didactice în perioada 2023–2025. Personalul din aceste unități a fost instruit pentru a integra educația bazată pe valori în activitățile zilnice.

Campania subliniază că prevenirea bullying-ului începe de la vârste fragede și este eficientă doar prin modele pozitive și printr-o cultură a grijii și respectului – în familie, la grădiniță și în comunitate.

