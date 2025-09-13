Moody’s confirmă ratingul României, dar avertizează asupra riscurilor legate de implementarea planului de consolidare fiscală

Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a confirmat vineri ratingul pe termen lung atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă, dar atrage atenția asupra riscurilor semnificative cu privire la implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală.

Potrivit Moody’s, ratingul României este susținut de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelul ridicat de avuție în comparație cu țările similare. În același timp, profilul de credit al României este constrâns de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximității războiului din Ucraina.

Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al guvernului. Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României față de așteptările agenției de evaluare, care în luna martie a revizuit perspectiva, de la stabilă, la negativă.

‘Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare, legate de menținerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei de cheltuieli și atingerea obiectivelor de creștere a veniturilor, precum și de riscul ca impactul negativ asupra creșterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală’, subliniază Moody’s.

Agenția de evaluare precizează că în martie se aștepta ca datoria României să depășească 70% din PIB la finele deceniului, de la aproximativ 50% în 2023. Acest lucru se datorează în principal din cauza unui deficit fiscal care a ajuns la 9,3% din PIB la sfârșitul anului 2024 și despre care Moody’s se aștepta să scadă doar treptat în anii următori.

Pachetul semnificativ de consolidare fiscală adoptat de Parlamentul României în luna iulie a determinat Moody’s să își revizuiască previziunile privind deficitul pentru 2026 la 6,1% din PIB, de la 7,7% cât estima, și ulterior va conduce la o stabilizare a datoriei în cele din urmă la aproximativ 65% din PIB.

‘Cu toate acestea, observăm riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar duce la un rezultat fiscal mai slab decât se aștepta și justifică menținerea perspectivei negative’, avertizează analiștii Moody’s.