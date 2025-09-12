Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri. A fugit și a făcut alt accident

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în parcarea unei discoteci dintr-o localitate din Bistrița-Năsăud. După ce a lovit cinci persoane, șoferul a fugit de la fața locului. A fost prins ulterior de polițiști, după ce a provocat un alt accident. Conform testelor făcute de oamenii legii, individul era beat și drogat.

Scenele s-au petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în fața unui local din comuna bistrițeană Chiuza.

Șoferul s-a urcat la volan și, în timp ce efectua o manevră de marșarier, a pierdut controlul autoturismului și a lovit un grup de tineri. Deși unul dintre ei a încercat să-l atenționeze, bărbatul nu a oprit și a părăsit locul incidentului. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale clubului, iar imaginile au ajuns în mediul online.

Toți cei implicați au fost răniți, însă, din fericire niciunul grav.

După ce a fugit de la locul accidentului, șoferul s-a răsturnat cu mașina în șanț

Ulterior, în timp ce se deplasa pe Drumul Național 17D, la ieșirea din localitatea Piatra, acesta a pierdut controlul direcției, a ieșit în afara părții carosabile și s-a rasturnat într-un șanț.

„La fața locului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, fiind testat cu aparatul DrugTest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. I-au fost recoltate probe biologice, iar buletinul de analiză toxicologică a confirmat prezența unor substanțe interzise. Întrucât în urma primelor investigații efectuate au reieșit indicii cu privire la comiterea unei tentative la infracțiunea de omor, polițiștii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Astfel, la data de 8 septembrie, procurorul de caz a dispus reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului de 34 de ani”, au transmis vineri reprezentanții Poliției Bistrița-Năsăud.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă la infracţiunea de omor calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

