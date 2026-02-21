Din civili, soldați peste noapte: cum a schimbat războiul viețile ucrainenilor obișnuiți

Când primele bombe rusești au căzut asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022, mii de oameni care nu ținuseră niciodată o armă în mână au devenit soldați aproape peste noapte.

După ani de conflict, războiul nu mai înseamnă doar fronturi și strategii militare, ci vieți schimbate pentru totdeauna. Într-un amplu reportaj realizat de BBC, șapte militari ucraineni au povestit cum au trecut de la viața civilă la realitatea brutală a frontului.

Olena, 26 de ani: „Locul meu este aici”

Fostă administratoare de club în Praga, Olena s-a întors în Ucraina în 2024 și a devenit pilot militar.

„Mă uit la fotografia de «înainte» și mă văd mai calmă”, spune Olena. „Mai naivă”

„Înainte alergam după succes. Acum contează doar ca oamenii mei să fie în viață după atacuri”, spune ea.

Cel mai greu moment nu este explozia, ci liniștea care urmează după vestea pierderilor.

Oleh, 37 de ani: scriitor devenit soldat

Absolvent și angajat într-un ONG, Oleh nu s-a văzut niciodată militar. Invazia rusă l-a obligat să-și schimbe identitatea.

Absolventul de publicații Oleh spune că lupta este o modalitate de a ajuta nu cu vorbe, ci cu fapte

„Ca soldat, parcă trăiești într-o cameră mică din mintea ta, iar lumea continuă fără tine”, povestește el.

Războiul l-a învățat că uneori ajutorul nu mai vine prin cuvinte, ci prin acțiune.

Anastasiia, 19 ani: generația dronelor

Fostă barista, Anastasiia a descoperit tehnologia dronelor și a devenit operator FPV în armată.

În cele 11 luni de la înscriere, Anastasia spune că a învățat despre fericire

Pentru ea, războiul a redefinit fericirea:

❤️ familie

🍞 mâncare caldă

🌅 siguranța zilei de mâine

„Acum știu ce înseamnă valorile vieții”, spune tânăra soldată.

Roman, 42 de ani: bioinginer devenit medic pe front

Un specialist în reconstrucție facială care lucra cu chirurgi europeni a ales să rămână în Ucraina.

Roman operează drone și își oferă abilitățile medicale ori de câte ori este posibil

Astăzi operează drone și tratează răniți în adăposturi militare.

„Nu mă gândesc la viitor. Trăiesc aici și acum”, spune el.

Viktor, 28 de ani: omul care nu se mai recunoaște

Revenit din Polonia imediat după invazie, Viktor spune că fotografiile de dinaintea războiului arată „un băiat”.

Viktor abia își amintește cum era înainte de război

Aproape toți prietenii alături de care s-a înrolat au murit.

„Ochii noștri spun tot. Nu mai e nevoie de explicații.”

Serhii, 42 de ani: doi ani prizonier de război

Capturat în timpul asediului de la Mariupol, Serhii a petrecut peste doi ani în detenție.

Serhii descrie captivitatea ca fiind cea mai chinuitoare experiență din viața sa

„Sentimentul că nu știi dacă vei trăi mâine a fost cel mai greu”, mărturisește el.

Astăzi se află în reabilitare, încercând să revină la viața de familie, potrivit BBC.

Kyrylo, 35 de ani: „Războiul mi-a luat tot”

Avea familie, casă și planuri. Captivitatea și frontul i-au schimbat complet viața.

Lui Kyrylo i s-a părut foarte greu să se întoarcă la viața civilă

„Când lupți ești cineva. Când te oprești, parcă nu mai ești nimeni”, spune fostul prizonier.

Războiul care a schimbat o generație

Conflictul din Ucraina nu a transformat doar strategiile militare moderne, ci și identitatea unei întregi societăți.

Oameni obișnuiți — studenți, barista, medici sau scriitori — au devenit soldați, purtând nu doar arme, ci și povara psihologică a unui război fără final clar.

