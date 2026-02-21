Șofer fără permis, reținut de polițiști la Gighera. A ajuns în arestul IPJ Dolj

Polițiștii din Segarcea au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani, din comuna Gighera, pentru conducere fără permis.

Incidentul a avut loc la data de 13 februarie, când oamenii legii l-au depistat pe acesta conducând un autoturism pe drumurile publice din localitate.

Verificările polițiștilor au confirmat ilegalitatea

În urma controalelor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Cercetările au fost desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea.

Reținere și control judiciar

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj.

Ulterior, pe 20 februarie, acesta a fost prezentat procurorilor, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Polițiștii reamintesc faptul că șofatul fără permis reprezintă o infracțiune și pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

