Kievul lovit de un atac „masiv” al Rusiei: cel puțin patru morți și peste 27 de răniți

Capitala Ucrainei a fost vizată de un atac rusesc „masiv” soldat cu cel puțin patru morți și peste 27 de răniți, au declarat autoritățile ucrainene. Atacurile nocturne cu drone au lovit mai multe regiuni, inclusiv Zaporijia, unde au fost răniți 16 oameni, printre care trei copii.

Escaladarea atacurilor

Ministrul de externe al Ucrainei a precizat că în ultimele atacuri au fost folosite sute de drone și rachete, iar Rusia nu a oferit comentarii oficiale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia nu se va opri și testează apărarea aeriană europeană prin incursiunile recente în țările NATO. „Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde”, a declarat Zelenski, cu câteva ore înainte ca bombardamentele să înceapă.

Impact internațional și reacții NATO

În Polonia, avioane au fost alertate duminică dimineață, pe fondul loviturilor Rusiei în vestul Ucrainei, potrivit BBC. Incidentul a fost descris de armata poloneză ca fiind preventiv, ca urmare a incidentelor anterioare, inclusiv doborârea a trei drone rusești în spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie.

Moscova a negat implicarea în incidente similare în Danemarca, iar Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu avioane de război. NATO a lansat misiuni pentru consolidarea flancului estic, iar fostul președinte american Donald Trump a declarat că avioanele rusești ar trebui doborâte dacă încalcă spațiul aerian NATO.

Poziția Rusiei

Într-un discurs la Adunarea Generală a ONU, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu intenționează să atace statele membre UE sau NATO, dar a avertizat asupra unui „răspuns decisiv” la orice agresiune îndreptată împotriva Moscovei.

