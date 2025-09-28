Filarmonica „Oltenia” Craiova: Programul concertelor din octombrie 2025

Filarmonica „Oltenia” Craiova deschide luna octombrie cu o serie de concerte spectaculoase, reunind lucrări de referință din repertoriul universal și artiști de renume internațional. Evenimentele vor avea loc atât la sediul instituției, cât și în spații culturale emblematice ale orașului.
Deschiderea lunii muzicale
Programul începe pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, cu recitalul de pian „Romantic Rhapsody”, susținut la Muzeul de Artă de Mihai Diaconescu. Publicul va asculta Impromptu-urile op. 90 de Schubert, Rapsodiile op. 79 de Brahms și două rapsodii ungare de Liszt.
Pe 3 octombrie, orchestra și corala Filarmonicii „Oltenia”, alături de corul de copii „Glasuri Cristaline”, sub bagheta dirijorului Adrian Morar, vor interpreta celebrul oratoriu Carmina Burana de Carl Orff. Concertul marchează deschiderea noii stagiuni, Legacy Season.
Calendarul concertelor din octombrie
- 10 octombrie – „Sense & Sensibility”
Dirijor: Svilen Simeonov (Bulgaria)
Solist: Per Enflo (pian, Suedia)
Lucrări de Schumann și Brahms
- 17 octombrie – „Frumoasa din pădurea adormită”
Suită de balet de Ceaikovski
Dirijor: Liviu Condriuc
- 24 octombrie – „Joy and Passion”
Program latino-american
Dirijor: Linus Lerner (Brazilia)
Solist: Oscar Bohorquez (vioară, Germania)
- 31 octombrie – „Sheherazada”
Solist: Valentin Șerban (vioară)
Dirijor: Radu Zaharia
Program: Concertul pentru vioară de Ceaikovski și suita simfonică Sheherazada de Rimski-Korsakov
