Parlamentare în Republica Moldova: 23 de secții de votare deschise în România, 30.000 de alegători așteptați la urne

Cetățenii Republicii Moldova își aleg duminică noul Parlament, scrutinul fiind considerat unul crucial pentru viitorul european al țării. În România au fost deschise 23 de secții de votare, unde sunt așteptați aproximativ 30.000 de alegători.

Context și mize

Alegerile au loc pe fondul unor atacuri hibride semnalate de autoritățile de la Chișinău și recunoscute și de partenerii europeni. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a descris situația drept „un război hibrid total, nemilos” declanșat de Federația Rusă, în care sunt implicate inclusiv anumite structuri bisericești, partide politice și cercuri criminale.

Diplomatul a subliniat că rezultatul scrutinului va decide viitorul „pe decenii” al Republicii Moldova și parcursul său european. Potrivit acestuia, sprijinul financiar și securitatea energetică a țării depind în mare măsură de relația cu Uniunea Europeană și cu România.

Votul în România

Numărul secțiilor de votare organizate în România este unul record. Pentru prima dată, la București funcționează o secție la Muzeul Țăranului Român.

Distribuția secțiilor:

București – 5 secții ,

, Iași – 3 secții ,

, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov – câte 2 secții ,

, Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgu Mureș, Suceava și Sibiu – câte 1 secție.

Adresele exacte sunt publicate pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la București.

La scrutinurile precedente din România, aproximativ 31.000 de cetățeni moldoveni s-au prezentat la urne. Ambasadorul Chirilă s-a declarat optimist că diaspora va participa activ și de această dată, subliniind orientarea pro-europeană a acesteia.

Mesaje de mobilizare

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un apel către cetățenii moldoveni din România:

„Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. (…) Vă invit pe toți să mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei.”

