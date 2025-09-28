(VIDEO) Percheziții domiciliare în Arad, într-un dosar de amenințare și distrugere

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Arad au desfășurat ieri nouă percheziții domiciliare la locuințele a șapte bărbați din județul Bihor, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani.

1 de 4

Investigațiile au arătat că, în noaptea de 27/28 august, în jurul orei 03:30, persoanele vizate ar fi provocat distrugeri în municipiul Arad, spărgând cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil, precum și geamurile a două autoturisme parcate în zonă.

Măsurile dispuse

În cadrul acțiunii au fost verificate opt autoturisme folosite de către suspecți. Totodată, pe numele celor șapte bărbați au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând a fi conduși la audieri.

Ancheta este desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Citește și: Parlamentare în Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la urne duminică