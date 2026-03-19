Bolojan: În cursul zilei de mâine va fi adoptat bugetul

După ce coaliția de guvernare a găsit o soluție de compromis care amână achitarea unor drepturi salariale câștigate de magistrați în instanțe, premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 19 martie, că pachetul social propus pentru anul curent va fi inclus în bugetul României.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție, vom avea două posibilități. Prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune”, a explicat premierul.

Varianta agreată de liderii coaliției implică ajustarea unor componente bugetare deja existente. Ilie Bolojan a precizat: „A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora pentru anii următori”.

Potrivit premierului, această soluție permite reluarea dezbaterilor în Comisia de Buget și deschiderea discuțiilor în plen în aceeași seară, urmând ca aprobarea finală a bugetului să aibă loc în cursul zilei de vineri.

Premierul a subliniat importanța acestei formule pentru menținerea stabilității economice: „Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante.

Pe de o parte se asigură plățile curente către ministere, către autorități locale, către proiectele de investiții, de asemenea se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării și inclusiv perspectiva piețelor vizavi de România și, de asemenea, putem să gestionăm activitatea curentă”.

