Ministerul Energiei anunţă că România are stocuri de carburanți pentru 90 de zile şi piața rămâne stabilă

În ciuda tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, piața carburanților din România rămâne stabilă și bine aprovizionată, anunță Ministerul Energiei.

România dispune de stocuri de urgență de peste 2 milioane de tone echivalent petrol, în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și produse petroliere, potrivit instituției, conform stirileprotv.ro.

Rezervele sunt destinate utilizării în situații de criză majoră

Gradul de realizare al acestor stocuri depășește în prezent 102%. Reprezentanții ministerului subliniază că aceste rezerve sunt destinate utilizării în situații de criză majoră în aprovizionare sau în cazul unor disfuncționalități severe pe piața petrolieră, conform legislației în vigoare.

În total, stocurile de urgență pot acoperi consumul intern pentru aproximativ 90 de zile — jumătate fiind menținute pe teritoriul României, iar cealaltă jumătate în afara țării, prin mecanisme de delegare aplicate la nivel european.

Autoritățile precizează că operatorii economici au obligația de a asigura permanent disponibilitatea fizică a acestor stocuri pe întreaga perioadă de valabilitate a obligației de stocare.

Set de măsuri pentru reducerea impactului conflictului din Orientul Mijlociu

În paralel, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului și liderilor coaliției un set de măsuri pentru reducerea impactului conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România. Propunerile sunt în curs de analiză.

Totodată, premierul Ilie Bolojan a discutat recent, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei OMV, în contextul evoluțiilor de pe piața energetică.

