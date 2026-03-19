Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri de mare risc

Trei bărbați bărbați, de 30, 31 și 32 de ani, au fost reținuti de polițiști, pentru trafic de droguri de mare risc. Aceştia vindeau drogurile consumatorilor din judeţul Dolj.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați, de 30, 31 și 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probele administrate a reieșit că, la începutul anului 2026, cei trei ar fi procurat, deținut și vândut în județul Dolj, diferite cantități de substanțe interzise.

Au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară

De asemenea, la data de 18 martie a.c., au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Craiova.

„În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 720 de grame de canabis, 310 grame rezină de canabis, 180 de grame de ketamină, 113 grame de cocaină, comprimate medicamentoase din categoria benzodiazepinelor, patru cântare electronice de precizie, șase grindere, obiecte purtând urme de substanță, 5.000 de euro, 3.350 de lei, precum și alte mijloace de probă.

În urma probatoriului administrat, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus măsura reținerii față de cele trei persoane cercetate. În sarcina unuia dintre bărbați, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc“, potrivit IPJ Dolj.

Astăzi, 19 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a bărbaților reținuți, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

