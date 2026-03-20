Știri de ultima orăPoliticaNationalGeorge Simion, despre Grindeanu: Nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României

George Simion, despre Grindeanu: Nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României

De Daniela Moise

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi, 19 martie, în plenul Parlamentului, la dezbaterile pentru buget, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere ”și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României”. Simion l-a întrebat pe Grindeanu dacă are ceasul la mână sau l-a băgat în buzunar.

„Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar? Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia bunii. Robin Hood, care ia de la bogați și de la săraci de fapt în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu-Baba și cei 40 de hoți”, a declarat George Simion.

Dovadă de ipocrizie

El l-a acuzat pe Grindeanu că la Timișoara este construit un stadion de 140 de milioane de euro, dar părinții și bunicii sunt mințiți că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor.

„Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este”, a afirmat liderul AUR.

Simion i-a mai cerut președintelui PSD să explice pensionarilor care este temelia acestui buget.

„Explicați pensionarilor care nu beneficiază decât de un oscior aruncat așa în scârbă dintr-un avion Nordis, care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, banii pentru industria românească nu se reflectă în acest buget”, a mai transmis George Simion.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

