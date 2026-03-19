O româncă stabilită în Italia a câștigat 500.000 de euro cu un loz de doar cinci euro

Uneori, norocul te lovește exact când te aștepți mai puțin. Este povestea unei românce de 40 de ani, stabilită de ani buni în localitatea Carsoli din Italia, care a reușit să dea lovitura vieții sale cu un simplu bilet de tip „Gratta e Vinci” (răzuit și câștigat). Cu o investiție de doar 5 euro, femeia a plecat acasă cu marele premiu de jumătate de milion de euro.

Totul s-a petrecut la cafeneaua „Bar Renato”, situată într-un centru comercial din Carsoli, în apropiere de intrarea pe autostradă. Renato, proprietarul localului, a fost martor la momentul în care „Zeița Fortuna” a vizitat-o pe româncă, scrie Il Messaggero.

„Femeia locuiește aici de mult timp. A intrat împreună cu soțul ei, a comandat o cafea, a băut-o, apoi a decis să-și încerce norocul cu un bilet ‘Color Puzzle’ de 5 euro. Nu și-ar fi imaginat niciodată că în câteva secunde va deveni bogată”, povestește entuziasmat patronul barului.

Câștigătoarea, încă sub stare de șoc, a povestit momentul realizării: „Nu m-am așteptat nicio secundă. Am cumpărat biletul așa, pur și simplu, ca să mă joc. Când am văzut suma pe bilet, am cerut lămuriri la ghișeu. Mi-au confirmat imediat: eu eram marea câștigătoare!”.

O familie modestă și respectată

Deși suma îi schimbă radical viitorul, românca a rămas cu picioarele pe pământ. Proprietarul barului spune despre ea că este o persoană puțin superstițioasă și că încă nu îi vine să creadă ce i s-a întâmplat.

„Vrea să primească mai întâi comunicarea oficială, peste aproximativ 40 de zile, înainte de a organiza orice petrecere. Sunt un cuplu foarte bine integrat în orașul nostru, vin des pe la noi pentru o cafea”, a adăugat Renato.

Pentru cafeneaua din Carsoli, acesta este cel mai mare premiu acordat vreodată. Deși anul trecut s-au câștigat 5.000 de euro la Superenalotto și alte sume mai mici, pragul de 500.000 de euro nu fusese atins niciodată.

„Este o sumă care îți schimbă viața. Ieri au fost mulți clienți care au citit anunțul de la intrare și au simțit un pic de invidie sănătoasă”, glumește patronul.

Povestea româncei a devenit rapid subiect de discuție în tot orașul

Renato a arătat jurnaliștilor și copia biletului câștigător, explicând că acest tip de loz, lansat recent de Agenția Vămilor și Monopolurilor, este foarte popular tocmai pentru că premiul maxim este de jumătate de milion de euro. Numerele norocoase care au completat imaginea de pe biletul româncei au fost 13, 47, 29 și 50.

Povestea româncei a devenit rapid subiect de discuție în tot orașul, demonstrând că uneori un simplu moment de relaxare la o cafea se poate transforma într-o minune financiară.

Româncă din Carsoli câștigă 500.000 de euro la un bilet razuibil cumpărat spontan.

