Premierul Ilie Bolojan cere accelerarea implementării PNRR. Guvernul pregătește un „tablou de bord” public al reformelor

Guvernul a analizat vineri evoluția proiectelor de reformă și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Palatul Victoria.

Ședința a fost convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan și a reunit miniștrii responsabili de implementarea reformelor în domenii-cheie precum energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate și mediu.

Reuniunea vine după ce, în cadrul ședinței Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, premierul a cerut ministerelor accelerarea ritmului de lucru și o coordonare mai eficientă pentru depășirea blocajelor administrative.

Calendar clar pentru fiecare reformă

În urma discuțiilor, fiecare minister coordonator va transmite către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene un calendar detaliat al implementării proiectelor.

Pe baza acestor informații, instituția va realiza un „tablou de bord” permanent actualizat, care va reflecta stadiul fiecărui angajament din PNRR și care urmează să fie prezentat public.

Pentru reformele ce presupun adoptarea unor proiecte de lege, ministerele inițiatoare trebuie să le promoveze în Guvern până în luna mai 2026, urmând ca acestea să fie trimise Parlamentului cu solicitarea de dezbatere în procedură de urgență.

Finanțarea proiectelor este asigurată

În ceea ce privește investițiile confirmate de miniștri pentru a fi finanțate prin PNRR, la nivelul Ministerul Finanțelor există sumele necesare pentru cofinanțări și cheltuieli eligibile, potrivit Guvernului.

Executivul subliniază că ministerele vor continua colaborarea atât între instituții, cât și cu contractorii, pentru accelerarea implementării proiectelor și respectarea termenelor stabilite cu Comisia Europeană.

România a absorbit peste jumătate din fondurile PNRR

Potrivit datelor prezentate în ședință, până la 23 februarie 2026, România a absorbit 50,08% din valoarea totală a PNRR, respectiv 10,72 miliarde de euro.

Din această sumă:

6,4 miliarde euro reprezintă finanțare nerambursabilă;

4,31 miliarde euro reprezintă componenta de împrumut.

Sumele includ prefinanțarea și plățile aferente cererilor de plată nr. 1 și nr. 2, precum și o parte din cererea de plată nr. 3.

