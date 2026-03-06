Un incendiu de vegetație și papură a cuprins aproximativ 10 hectare în municipiul Drăgășani, fiind lichidat de pompierii militari fără victime și fără risc pentru locuințe.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați aseară pentru stingerea unui incendiu de vegetație în Drăgășani. La fața locului a fost trimisă inițial o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani.

Echipajul a constatat că flăcările cuprinseseră vegetație uscată și papură într-o zonă greu accesibilă pentru autospeciala din dotare. Din fericire, nu exista pericol de extindere a incendiului către locuințe.

Sprijin și lichidarea incendiului

Pentru a facilita intervenția, a fost trimisă în sprijin o a doua autospecială, iar pompierii au acționat cu atomizoarele din dotare.

După aproximativ două ore și jumătate, incendiul a fost lichidat, afectând o suprafață de aproximativ 10 hectare de vegetație uscată și papură.

Din fericire, nu au existat victime, iar intervenția promptă a împiedicat răspândirea flăcărilor către zone locuite.

