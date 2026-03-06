Spectacole-mărțișor la Teatrul Colibri din Craiova: „Pupăza din tei” și „Povestea celor trei purceluși”, în weekend

Copiii și părinții sunt invitați în acest weekend la două spectacole speciale dedicate primăverii și Zilei Femeii, pe scena Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova.

Poveștile continuă la Teatrul Colibri

Actorii Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova continuă călătoria prin lumea poveștilor cu două spectacole-mărțișor pregătite pentru publicul tânăr și familiile din Craiova.

Pe scenă vor urca actorii Geo Dinescu, Andreea Ionescu, Adriana Ioncu, Oana Stancu și Marin Fagu, care vor aduce în fața spectatorilor două povești îndrăgite, într-o atmosferă plină de culoare și emoție.

„Pupăza din tei”, inspirată din universul lui Ion Creangă

Sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 18:00, publicul este invitat la spectacolul „Pupăza din tei”, cu scenariul și regia semnate de Cristian Mitescu.

Spectacolul beneficiază de scenografia Eugeniei Tărășescu-Jianu, orchestrația muzicală realizată de Viorel Andrinoiu, iar coregrafia și asistența de regie sunt semnate de Ionuț Sergiu Anghel.

Distribuția îi include pe actorii:

Marin Fagu

Andreea Ionescu

Adriana Ioncu

Oana Stancu

Spectacolul, recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani, reprezintă o incursiune în universul literar al lui Ion Creangă, facilitând accesul celor mici la literatura clasică românească prin intermediul teatrului.

„Povestea celor trei purceluși”, teatru interactiv pentru cei mici

Duminică, 8 martie 2026, de la ora 11:00, cei mici pot descoperi „Povestea celor trei purceluși”, un spectacol de teatru interactiv realizat de Geo Dinescu și Marin Fagu.

Pictura scenografică este semnată de Iulia Goanță, iar afișul este realizat de Ioana și Andrei Popescu.

Distribuția:

Geo Dinescu / Andreea Ionescu

Marin Fagu

Spectacolul este recomandat copiilor de la vârsta de 2 ani și transmite, într-un mod dinamic și amuzant, mesaje despre hărnicie, ordine, alimentație sănătoasă și respectul față de natură.

