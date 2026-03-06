Circulație restricționată în centrul Craiovei pentru Crosul caritabil „Alerg pentru mama”

Primăria Craiova anunță restricționarea circulației rutiere pe mai multe sectoare de drum, duminică, 8 martie 2026, pentru desfășurarea proiectului Crosul caritabil „Alerg pentru mama”.

Astfel, în intervalul 8:00 – 17:00, circulația va fi închisă pe următoarele artere din municipiul Craiova:

strada Popa Șapcă;

strada Alexandru Ioan Cuza, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Calea Unirii și intersecția cu strada Arieș;

Calea Unirii, între intersecțiile cu străzile Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza.

Acces restricționat și rute alternative

În același interval orar, accesul din străzile adiacente străzii Alexandru Ioan Cuza va fi interzis. Traficul rutier va fi deviat pe arterele din apropiere.

Reprezentanții primăriei recomandă conducătorilor auto:

să circule cu prudență în zonă,

să respecte semnalizarea rutieră temporară care va fi instituită pe durata evenimentului.

