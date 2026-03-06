Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit un pistol cu gaz fără documente legale

Un tânăr bulgar a fost prins de polițiștii de frontieră din Calafat transportând un pistol cu gaz fără documente legale și un încărcător fără autorizație pe ruta Bulgaria – România.

Polițiștii de frontieră din Calafat au oprit, aseară, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un bulgar de 21 de ani.

În urma controlului vehiculului, în spațiul de depozitare al portierei șoferului, polițiștii au descoperit un pistol cu gaz și un încărcător, pentru care tânărul nu a putut prezenta documente legale.

Măsuri și cercetări

În urma evenimentului, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

deținere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării;

contrabandă calificată.

Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar ancheta este în desfășurare.

