(VIDEO) Gorj: Doi tineri reținuți pentru furt calificat la Bălești: bunurile recuperate cu ajutorul câinelui de urmă Gica

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii gorjeni au prins doi tineri, de 18 și 21 de ani, bănuiți că au sustras bunuri dintr-o locuință. Oamenii legii au recuperat televizoare, un laptop și o borsetă cu ajutorul câinelui de urmă Gica.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Târgu Jiu au identificat și reținut, ieri, doi tineri, de 18 și 21 de ani, ambii din comuna Telești. Aceștia sunt bănuiți de furt calificat.

Aceștia ar fi pătruns în noaptea de 2-3 martie în locuința unei femei din comuna Bălești, de 75 de ani, de unde au sustras două televizoare, un laptop și o borsetă, escaladând gardul proprietății.

Recuperarea bunurilor

Toate bunurile au fost recuperate de polițiști cu ajutorul câinelui de urmă Gica și restituite părții vătămate.

În baza probatoriului administrat, cei doi tineri au fost reținuți 24 de ore și introduși în arestul poliției gorjene.

Contextul cazului

Anterior, la 4 martie, un alt tânăr de 15 ani, tot din Telești, bănuit de furt calificat în cadrul aceluiași incident, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. A fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Astfel, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele infracțiunii.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

