Bolojan: Comunicatul PSD, în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-a închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii. Însă comunicatul PSD este „în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. „Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.

„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării.

Când am venit la dumneavoastră, am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să întrebaţi şi pe ceilalţi participanţi, că au fost cel puţin şase-şapte colegi de la toate partidele acolo şi vă pot confirma că discuţiile s-au dus într-o direcţie normală”, a spus premierul Ilie Bolojan, la B1.

„Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri “

El a precizat că „este de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate”.

„Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta. Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să-l închidem, pentru că nu ne place dacă acest buget nu este croit bine, el va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile şi pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajutare fiscală în acest an” a subliniat premierul.

