România cere ajutorul UE pentru repatrierea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu

România și alte cinci state membre cer sprijinul UE și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din regiune. Roxana Mînzatu, vicepreşedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, la Digi24 că Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maxim 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le le cunoaște.

„Pentru Comisia Europeană e foarte important că putem sprijini statele membre în acest proces de evacuare și repatriere a cetățenilor UE. Mecanismul de protecție civilă poate fi activat. Șase state membre, printre care și România, au solicitat activarea acestui mecanism, pentru a putea să permită operațiunile de repatriere a cetățenilor Uniunii Europene. Există o consecință directă activării acestui mecanism, și anume că Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maxim 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le le cunoaște.

În afară de asta, mecanismul de protecție civilă permite și o bună coordonare a a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități. Vorbim despre aceste operațiuni de evacuare și de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin. Vorbim și de alte state membre: Italia, Slovacia, Austria, Franța, Luxemburg, până la ora aceasta. Situația este într-o anumită dinamică.

Toate detaliile cu privire la operațiunile fiecărei țări le aflați de la fiecare stat membru. Aici, la Comisia Europeană, eu, în calitate de vicepreședinte responsabil cu situațiile de urgență, și colega mea comisara (Hadja – n.red.) Lahbib, care se ocupă direct de mecanismul de protecție civilă, dăm tot suportul să se întâmple rapid toate demersurile și să sprijinim cât mai rapid. Este celulă de criză, ca să spunem așa, și suntem complet mobilizați.

Dar, mai departe, operațiunile țin de fiecare stat membru. Nu e coordonată operațiunea propriu-zisă de transport, aeronavele, de la Bruxelles, ci ține de eforturile fiecărui stat membru care a cerut activarea acestui mecanism”, arată Roxana Mînzatu.

Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză Hadja Lahbib.

