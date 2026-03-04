Leonardo Aeronautics își consolidează parteneriatul cu Avioane Craiova SA, companie deținută de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, consolidând o alianță industrială pe termen lung în sprijinul priorităților de apărare ale României.

„În urma Acordului de Cooperare Tehnologică și Industrială din 2025, foaia noastră comună de parcurs intră acum în faza completă de execuție. Avioane Craiova a fost oficial calificată ca furnizor de Leonardo — un reper cheie care confirmă capacitățile sale industriale și conformitatea cu standardele de calitate ale #Leonardo.

Acest parteneriat sprijină modernizarea flotei #C27J a #Romania și deschide calea pentru o colaborare mai profundă, inclusiv dezvoltarea unei soluții complete de instruire pilot, bazată pe Sistemul Integrat de Instruire (#ITS ) #M345 și #M346.

Prin transferul de tehnologie și dezvoltarea de competențe, Leonardo Aeronautics sporește interoperabilitatea clienților și contribuie la o bază industrială de apărare mai rezilientă — creând valoare pe termen lung pentru România și ecosistemul aliat mai larg“, a anunțat în această seară Nicu Fălcoi, director general la Avioane Craiova SA, pe contul său de facebook.

