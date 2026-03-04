Pentagonul susține că Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Donald Trump

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat miercuri că armata americană a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters, citată de Digi24.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, dar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a declarat Pete Hegseth într-o conferință de presă.

„Deși acest lucru nu a fost în niciun caz obiectivul principal al operațiunii – de fapt, nici președintele, nici altcineva nu a adus vreodată în discuție acest aspect –, eu și alții ne-am asigurat că cei responsabili pentru acest lucru au fost în cele din urmă incluși pe lista țintelor”, a declarat Hegseth reporterilor.

Pete Hegseth nu a numit persoana în cauză, dar a spus că operațiunea a avut loc marți.

În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de IRGC pentru asasinarea lui Trump.

Teheranul a negat acuzațiile potrivit cărora i-ar fi vizat pe Trump și alți oficiali americani.

Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit în acest interval aproape 2.000 de ținte în Iran.

