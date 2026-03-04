Președintele Nicușor Dan va efectua joi o vizită în Polonia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki, anunță Administrația Prezidențială.

Președintele României va mai avea întrevederi cu premierul polonez, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nicușor Dan va participa, de asemenea, și la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC), potrivit sursei citate.

„Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor.

Tema securității europene va reprezenta un subiect principal al discuțiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Palatul Cotroceni.

Pentru o coordonare strânsă între România și Polonia, urmează a fi abordate și teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova. Vizita Președintelui Nicușor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarității româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român și cel polonez, mai menționează sursa citată.

