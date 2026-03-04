Bărbat arestat după ce a fost prins cu 12 kg de droguri și un pistol aduse din Belgia

Un bărbat de 41 de ani din județul Satu Mare a fost reținut după ce a fost prins cu aproximativ 12 kg de droguri 3-CMC și un pistol asupra sa. Bărbatul le adusese din Belgia și a fost oprit imediat după trecerea frontierei.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost prins în localitatea Horea din județul Satu Mare, după ce a introdus drogurile în țară, a informat azi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DDICOT) – Serviciul Teritorial Cluj.

„Din probele administrate a rezultat că, la începutul lunii martie, inculpatul a procurat din Belgia droguri de mare risc sub formă de substanță cristalină 3-CMC, pe care le-a transportat în România cu autoturismul său, în vederea comercializării.

În seara de 3 martie, acesta a introdus în România cantitatea de aproximativ 12 kilograme 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, fiind prins în flagrant în localitatea Horea, județul Satu Mare, imediat după trecerea frontierei. În autoturismul inculpatului, ascuns în compartimentul motor, a fost găsit și un pistol letal, calibru 9 mm, cu încărcător“, se arată în comunicat.

Bărbatul a fost reținut și prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, cu propunerea de arestare preventivă.

