Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru accidentul mortal provocat sub influența drogurilor și alcoolului

Instanța Supremă a admis, miercuri, o cale extraordinară de atac introdusă de procurori și a decis ca Mario Iorgulescu să fie rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan, după ce Curtea de Apel București stabilise inițial că fapta s-a prescris, informează Agerpres.

Condamnat la 8 ani și 8 luni închisoare (ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal – pedeapsă din alt dosar) pentru accidentul auto soldat cu moartea unui bărbat, Mario Iorgulescu a beneficiat de o scădere de 8 luni a pedepsei, după ce două judecătoare de la Curtea de Apel București – Violeta Georgescu-Ashemimry și Adina Radu – i-au admis o contestație în anulare și au decis că, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptele s-au prescris.

La Curtea de Apel București, unul dintre cei doi magistrați din complet (Valentin Mihai) nu a fost de acord cu admiterea acestei contestații, astfel încât a fost constituit un complet de divergență prin includerea unui al treilea magistrat, iar judecătoarele Violeta Georgescu-Ashemimry și Adina Radu au înclinat atunci balanța în favoarea lui Mario Iorgulescu.

Deși nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei inițiale:

* în februarie 2023 – Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni;

* în octombrie 2023 – Curtea de Apel București îi scade pedeapsa la 13 ani și 8 luni;

* în iunie 2024 – un complet de la Instanța supremă, din care a făcut parte și Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici;

* în decembrie 2024 – la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani și 8 luni;

* în iunie 2025 – CAB îi reduce pedeapsa la 8 ani închisoare, pe motiv că s-a prescris fapta privind consumul de droguri și alcool la volan.

Mario Iorgulescu, la volan sub influența drogurilor și alcoolului

În seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a participat la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, a aflat că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii au povestestit că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2.50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.

A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu). În intersecția dintre șoseaua Chitilei și strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.

