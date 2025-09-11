Ministrul Radu Miruță a demis 21 de administratori speciali ai companiilor de stat

Ministerul Economiei a economisit peste un milion de euro doar din câteva semnături. Radu Miruță a anunțat, marți, la Antena 3CNN, că a demis 21 de administratori speciali ai companiilor de stat din subordinea sa, care încasau salarii lunare uriașe și „nu au fost în stare” să prezinte un raport de activitate. Printre cei demiși se numără și administratorul special al ROMAERO, o companie aflată în insolvență din 2024 și unde ministrul Economiei a descoperit mai multe nereguli.

Ministrul Economiei a demis administratorii special al unor companii de stat aflate în subordinea sa, care au avut probleme financiare în ultimii ani, unele dintre ele aflându-se chiar în insolvență.

„Oamenii ăștia care și-au bătut joc agresiv, umilind statul român, vor pleca acasă. Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciale de la 21 de societăți ale statului român. Aveau salarii și de 300 de milioane de lei vechi și am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea. Sunt în semnătura ministrului și am semnat cu foarte multă relaxare și convingere că fac ce trebuie. 21 de oameni care administrau 21 de companii ale statului, astăzi nu le mai administrează”, a spus Radu Miruță, la Antena 3CNN.

Printre administratorii speciali demiși se numără și cel de la ROMAERO, Ionel-Daniel Butunoi. Acesta încasa un salariu lunar de 30.000 de lei brut, în jur de 18.000 de lei net. Companie ROMAERO se află în insolvență din ianuarie 2024, după mai mulți ani de pierderi financiare. Acesta va fi înlocuit de Cătălin Prunariu, potrivit ministrului Economiei.

Demiteri în masă anunţate de Miruţă

Pe lista administratorilor demiși se numără și cel de la Intreprinderea Optică Română (IOR) SA București, care câștiga 18.154 lei brut/lună. Compania este în risc de insolvență, după ce a avut pierderi timp de mai multe luni.

A fost demis și administratorul special de la Șantierul Naval Mangalia Salariu, care câștiga 8.750 lei brut/ lună. Și această companie se confruntă cu dificultăți financiare majore și au existat chiar concedieri colective.

ROMAERO – salariu administrator special: 30.000 lei brut/ lună

IOR SA București – salariu administrator special: 18.154 lei brut/ lună

Carfil SA Brașov – salariu administrator special: 15.698 lei brut/ lună

Societatea Băița SA – salariu administrator special: 14.753 lei brut/ lună

Fabrica de Pulberi Făgăraș – salariu administrator special: 14.543 lei brut/ lună

Uzina Mecanică Tohan – salariu administrator special: 10.800 lei brut/ lună

Șantierul Naval Mangalia – salariu administrator special: 8.750 lei brut/ lună

