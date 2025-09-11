Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie!“

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc” mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.

„Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar”, a spus şeful statului, în cadrul unui interviu la TVR.

Întrebat dacă este mulţumit de starea educaţiei, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu sunt deloc mulţumit”.

Sindicatele se mobilizează și anunță un protest de amploare în Capitală, luna viitoare.

Oamenii spun că măsurile decise de Executiv afectează categoriile cele mai vulnerabile. Peste o mie de oameni au ieșit în stradă la Constanța, cu tobe, fluiere și vuvuzele. Pe pancarte mari și-au scris nemulțumirile. Profesorii spun că e nevoie de mai multe cadre didactice, iar după noile măsuri, cei de la catedră devin suprasolicitați.

