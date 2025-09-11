Boicotul profesorilor din Dolj care n-a fost

Şcolile din Dolj şi din întreaga ţară au început cu scrâşnit de dinţi, incertitudine şi o stare generală de nesiguranţă. Pe de o parte părinţii – tulburaţi de lipsa predictibilităţiii efectuării orelor la clasă şi copiii – emoţionaţi ca la fiecare început de an. Pe de altă parte, profesorii – nemulţumiţi de ultimele decizii ale guvernului.

O parte dintre ei au protestat şi au anunţat că vor boicota începerea anului şcolar. Şi au şi făcut-o pe alocuri, inclusiv la şcoli din Dolj, potrivit informaţiilor GdS. În acelaşi timp, şcolile din judeţ au ieşit premiante la ultimele controale efectuate de echipe ale Prefecturii, Inspectoratului Şcolar Judeţean, ISU şi DSP. Şcoala merge mai departe, târâş-grăpiş, cu promisiunea că lucrurile se vor regla pe parcurs.

Nemulţumirile profesorilor s-au mutat de pe străzi, acolo unde au protestat, în sălile de clasă. Ce-i drept, nu sunt multe cadre didactice care au ales să boicoteze începutul de an şcolar. În prima zi, tensiunea s-a simţit, în primul rând, prin lipsa festivităţilor.

Boicot, dar în clase

A fost un debut fad, cenuşiu, cu părinţi strânşi ciorchine în afara curţii şcolilor urmărindu-şi copiii cu privirea cum se scurg veseli către clase. În prima zi în care trebuia să se facă ore, adică marţi, 9 septembrie, au fost cinci şcoli unde o parte a profesorilor doar i-au supravegheat pe copiii, fără să facă efectiv ore.

Este vorba de 5 unităţi de învăţământ din 214 cu personalitate juridică, deci procentul este infim. Se vorbeşte că la Liceul Titulescu, toţi profesorii ar fi decis să nu facă ore, dar voci avizate susţin că, de fapt, lucrurile nu au stat chiar aşa. Ieri, numărul şcolilor cu profesori care au decis să-şi exprime revolta ar fi crescut la 8, dar parţial.

Pe lista ar fi Colegiul Odobleja, Charles Laugiere, Liceul de Arte şi Şcoala 2, ca să ne referim doar la Craiova. Boicot ar mai fi fost la şcolile din Castranova, Scaeşti, Coţofenii din Dos şi Ciupercenii Noi. Vor fi sancţionaţi profesorii care nu au făcut ore? Este decizia fiecărui director. Ca orice protest, cel mai probabil va urma curba entropică şi se va disipa în zilele următoare, iar cei 6150 de profesori vor preda efectiv.

E frumos, aici, la noi, în şcoală

În timp ce părinţii, elevii şi profesorii trăiesc vremuri tulburi, directorii de şcoli au trecut examenul controalelor de început de an. Clădirile în care învaţă copiii sunt pregătite să-şi primească elevii, după cum rezultă dintr-o informare a Prefecturii Dolj, cea care a coordonat controalele efectuate împreună cu ISJ, ISU şi DSP. Prefectura nu a dat publicităţii raportul de control, ci a făcut un rezumat pe care îl prezentăm fix cum a fost comunicat. Dacă vă făceaţi griji ca părinţi, staţi liniştiţi. Raportul e pozitiv.

Rezumat raport control şcoli Dolj

„În perioada 01.08.2025 – 04.08.2025, inspectorii școlari, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului Dolj, au efectuat activități de control, în baza Ordinului Prefectului nr. 432/29.08.2025, privind verificarea unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj, în vederea începerii în condiții bune a anului școlar 2025-2026.

În cadrul verificărilor, echipele de control formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului Dolj, Inspectoratului Scolar Județean Dolj, Direcției de Sănătate Publică Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, au urmărit aspecte esențiale pentru buna funcționare a unităților școlare.

Conform datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj, rezultatele acțiunilor de verificare sunt următoarele:

Stadiul lucrărilor de reparații, modernizări și termenul estimat de finalizare:

358 din 561 de unități de învățământ au finalizat reparațiile în proporție de 100% sau nu a fost nevoie să fie realizate;

86 de unități de învățământ și structuri erau în proces de reparare/renovare/modernizare la data efectuării controalelor.

Igienizarea spațiilor de învățământ și a grupurilor sanitare:

spațiile de învățământ unde se desfășoară activități didactice au fost igienizate.

Spațiile pentru depozitarea produselor distribuite prin programul pentru școli al Uniunii Europene:

420 de unități de învățământ și structuri au spații pentru depozitarea produselor lactate, de panificație și fructe dotate corespunzător. În grădinițele cu program prelungit și clasele de liceu nu se distribuie programul “Cornul, laptele și fructele”.

Stadiul aprovizionării cu combustibil solid pentru sezonul rece și verificarea coșurilor de fum:

în toate unitățile școlare s-a realizat aprovizionarea cu combustibil solid (acolo unde este cazul)

Existența autorizațiilor de securitate la incendiu:

117 unități de învățământ și structuri au autorizație de securitate la incendiu. (Cele mai multe nu necesită, conform prevederilor legale.)

Asigurarea pazei unităților școlare:

toate unitățile scolare din Dolj au paza asigurată prin personal specializat sau sisteme de monitorizare audio-video și împrejmuire cu gard.

Funcționalitatea mijloacelor de transport pentru elevi:

toate unitățile școlare au mijloace de transport proprii sau microbuze școlare împrumutate.

Autorizații sanitare de funcționare:

455 de unități și structuri au autorizații sanitare;

81 de unități școlare nu au autorizații sanitare de funcționare, din următoarele motive – sunt relocate, sunt în curs de autorizare – inițiind demersurile, sunt în reabilitare.

Majoritatea unităților școlare din Craiova și Dolj au fost reabilitate, dispun de spații moderne de învățat. Cele în care, la data începerii anului școlar, se mai executau lucrări de reabilitare, au creat spații dotate corespunzător, astfel că toți elevii doljeni au început școala la timp.

Situația unităților de învățământ la nivelul județului Dolj, pentru anul școlar 2025-2026:

total unități de învățământ (PJ+AR) – 548, din care: de stat – 514 (160 urban+354 rural) și particular -34 (30 urban+4 rural).

din cele 548 unități, 227 sunt cu personalitate juridică din care: de stat – 194 (90 urban și 104 rural) și particulare – 33 (29urban + 4 rural).

Rezultatele controalelor au fost centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj și înaintate Instituției Prefectului Dolj“