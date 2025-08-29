Oana Ţoiu, prezentă la reuniunea informală a miniştrilor de Externe din UE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, participă, vineri şi sâmbătă, la Copenhaga, la reuniunea informală a miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE (Gymnich), transmite MAE.

Potrivit sursei citate, discuţiile se vor concentra pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acţiunilor statelor membre UE pentru creşterea presiunii asupra Moscovei, precum şi utilizarea activelor îngheţate ale Rusiei.

Totodată, vor fi abordate evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi situaţia umanitară din Gaza.

Miniştrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă şi de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficienţă îmbunătăţită a procesului decizional.

Reuniunea va fi coprezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, şi de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, în contextul Preşedinţiei Consiliului UE, precizează MAE.

În marja reuniunii Gymnich, ministrul Afacerilor Externe va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni, iar programul demnitarului include şi o întâlnire cu membri ai comunităţii de români din Danemarca.

