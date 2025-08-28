Un canadian a căutat în groapa de gunoi a orașului inelele pierdute de soția sa

24 C
De Daniela Moise
Un canadian a căutat prin mormanele de la groapa de gunoi locală, într-un efort curajos, romantic și, în cele din urmă, încununat de succes, pentru a găsi inelul de logodnă și verigheta pe care soția sa le pierduse.

Steve Van Ysseldyk și soția sa, Jeannine, au adus acasă o pungă de popcorn de la cinema și, din greșeală, au vărsat-o în grădină. În timp ce strângeau mizeria, inelele doamnei Van Ysseldyk au căzut în punga de popcorn, care a fost apoi aruncată la coșul de gunoi.

După ce și-au dat seama de pierdere și s-a uitat pe înregistrările camerelor de supraveghere pentru a identifica momentul incidentului, au realizat că bijuteriile ajunseseră la gunoi, iar gunoiul la depozitul de deșeuri Mission din Columbia Britanică.

Van Ysseldyk a realizat că nu are altă soluție decât să meargă să le caute acolo. „Soția mea a fost foarte sceptică. I-am spus că dimineața următoare voi merge la groapa de gunoi și voi cere să voie să caut”, a spus el. „Iar ea mi-a spus: “Nu te vor lăsa“, iar eu i-am spus: „Nu se știe niciodată. Trebuie să încerci’“.

Cu lopata la groapa de gunoi

Înarmat cu o lopată și o pereche de mănuși, ziua următoare s-a dus la groapa de gunoi. „A fost o zi ploioasă. Nu era foarte cald afară”, a spus el, explicând că vremea l-a ajutat să îndure mai ușor mirosul.

Proprietarul depozitului, Denny Webster, a fost surprins de cererea bărbatului. „S-a uitat la mine ca și cum aș fi nebun”, a povestit Steve.

Webster a declarat pentru Global News că în orice altă zi, probabil, l-ar fi refuzat pe Steve, dar, din fericire, la depozit fuseseră aduse doar trei camioane cu gunoi în ziua anterioară. Și că, pur și simplu, nu l-a putut refuza când a văzut cât era de disperat.

„Așa că m-am gândit, ei bine, hai să mergem acolo și îți voi acorda o oră din timpul meu să vedem ce putem găsi, fără să mă aștept să găsească ceva. Speram doar ca va putea merge acasă să-i spună soției că a depus un efort cinstit”.

A găsit inelele în două ore

Cei doi au elaborat un sistem: Denny îi aducea cu excavatorul câte o cupă de gunoi, iar Steve îl răsfira cu lopata. După aproximativ 40 de minute de căutări, a apărut punga de popcorn și, odată cu ea, primul inel. În următoarea oră, a fost găsit și al doilea.

Steve și-a sunat soția, care se dusese să cumpere un detector de metale pentru a-l ajuta la căutări, și aceasta a izbucnit în lacrimi.

El a spus că proprietarul depozitului a acceptat doar o mică parte a recompensei în bani pentru ajutor. A cerut, în schimb, ca depozitul său de gunoi să fie menționat în postarea de pe o rețea socială. „Uneori, oamenii trebuie să facă lucruri bune fără bani, dar el m-a obligat să iau niște bani”, a mai spus Webster.

Doamna Van Ysseldyk a spus că incidentul a făcut căsnicia lor mai puternică. „Știu cât de mult mă iubește, că este dispus să treacă printr-o grămadă de gunoi putred și urât mirositor”, a declarat ea râzând.

