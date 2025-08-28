Bunurile Nordis, din nou sub sechestru după ce alte 230 de persoane au depus plângeri

După ce, zilele trecute, instanţa a anulat sechestrul pe bunurile grupului şi a dat undă verde la tranzacţii, DIICOT a pus din nou sechestru pe o parte din apartamentele și terenurile Nordis. Au apărut 230 de noi plângeri, iar ancheta a fost extinsă.

Alţi 230 de oameni îşi cer banii sau apartamentele pe care le-au cumpărat doar pe hârtie de la grupul Nordis. Până acum, sunt peste 600 de păgubiţi în total.

Valoarea sechestrului pus de procurorii DIICOT se ridică la 28 de milioane de euro. De trei ori mai puţin decât a fost iniţial. În urmă cu câteva zile, magistraţii au decis să ridice un sechestru în valoare de 90 de milioane de euro pus pe imobilele, terenurile şi conturile bancare ale grupului Nordis.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au ridicat primul sechestru pentru că procurorul de caz nu a trimis cererea de prelungire în termenul legal de 6 luni, aşa cum prevede leagea. Termenul a fost depăşit cu două zile.

Odată cu ridicarea sechestrului iniţial, magistraţii i-au lăsat liberi pe Vladimir Ciorbă şi pe asociaţii săi, inclusiv controlul judiciar în cazul lor fiind ridicat.

Citește și: Ricky Martin, concert în decembrie la Romexpo